Симферополь, 12 сентября 2019, 16:33 — REGNUM В Крыму не хватает средств на модернизацию промышленных производств. Об этом 12 сентября на встрече с руководством Российского союза промышленников и предпринимателей заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ряд компаний из Крыма выразили готовность помочь Сирии восстановить нефтегазовый комплекс, горнодобывающую промышленность и переработку фосфатов.
Подробности: Крым хочет участвовать в восстановлении промышленности Сирии