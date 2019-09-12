Симферополь, , 16:33 — REGNUM В Крыму не хватает средств на модернизацию промышленных производств. Об этом 12 сентября на встрече с руководством Российского союза промышленников и предпринимателей заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Нам не хватает средств на модернизацию производств. Ряд программ по их поддержке работают не в полной мере, учитывая то, что в Крыму введён санкционный режим», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ряд компаний из Крыма выразили готовность помочь Сирии восстановить нефтегазовый комплекс, горнодобывающую промышленность и переработку фосфатов.

Подробности: Крым хочет участвовать в восстановлении промышленности Сирии