Москва, , 16:23 — REGNUM Колебания цен на энергоносители больше не влияют в значительной степени на экономику России. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Московского финансового форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Произошло это за счёт введения «бюджетного правила» — порядка, согласно которому сверхдоходы от нефти идут на покупку резервов, а не в бюджет. Благодаря этому российский бюджет стал профицитным, однако это нельзя считать плюсом, полагает Медведев.

При этом называть объём профицита бюджета председатель правительства России не стал.

«Как называешь объем профицита — появляется желание это растеребанить. Но делать этого нельзя», — заявил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Медведев на заседании правительства назвал доходы бюджета в первом полугодии 2019 года — 9,5 трлн рублей, и расходы — 7,8 трлн рублей. Таким образом, разница составляет 1,7 трлн рублей.