Москва, , 16:23 — REGNUM Внесудебное банкротство граждан РФ может осуществляться через специально созданный для этого Фонд поддержки внесудебного банкротства граждан. Такие нормы содержатся в законопроекте о введении в РФ внесудебной процедуры банкротства физлиц, который внес в Госдуму глава комитета по собственности Николай Николаев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Так, формироваться такой фонд будет национальным объединением саморегулируемых организаций (СРО) арбитражных управляющих на основе взносов из таких СРО. Взносы каждой СРО должны составлять не менее 15 тыс. рублей ежемесячно, при этом размер такого взноса может быть увеличен по решению большинства СРО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуму внесен законопроект о введении в РФ внесудебной процедуры банкротства граждан, которую будут сопровождать арбитражные управляющие. Для того, чтобы получить такое право, управляющий должен состоять в СРО, которая, в свою очередь, должна входить в национальное объединение СРО арбитражных управляющих, которое финансирует Фонд. Услуги таких арбитражных управляющих будут бесплатными для граждан — их будет оплачивать Фонд.

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