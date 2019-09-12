Минск, , 16:07 — REGNUM Во внешнеэкономической деятельности «не надо заниматься шапкозакидательством». Об этом предупредил 12 сентября назначенных белорусских послов Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«В Египте мы уже имеем хорошие корни, основа заложена. В Судане тоже надо потихоньку по несколько проектов (добавлять. — Прим. пресс-службы). Так, как в Эквадоре. Никто не говорит, что там надо разворачивать (как гигантская страна) торговлю с ними», — сказал он.

Особое внимание Лукашенко уделил новому послу в Туркмении. Вячеслава Бескостого на должность рекомендовал глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Новому послу предстоит «достойно» вывести конфликт вокруг построенного Белоруссией в среднеазиатской республике Гарлыкского калийного комбината из ситуации «разборок» в Торговой палате Стокгольма.

«И потом, что хорошего в том, что сегодня этот комбинат простаивает. Давно уже можно было добывать калийную соль, продавать и получить огромные доходы. Полтора миллиарда в год они запросто могут иметь дохода. Рынок рядом. Поэтому надо с Мясниковичем переговорить — он занимается этой проблемой вплотную, переговорить с теми, кто строил его (Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. — Прим. пресс-службы), уточнить еще раз, какие проблемы и как мы их будем решать. Это основной вопрос, который устанавливает нормальные отношения. Думаю, этим надо заняться», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Напомним, Гарлыкский ГОК был построен по заказу туркменкой госкомпании «Туркменхимия» в 2017 году со срывом сроков на два года. Генподрядчиком выступила белорусская компания «Белгорхимпром». ГОК по проекту должен был добывать 1,4 млн т хлоркалия ежегодно, однако так и не заработал на полную мощность. Туркменская сторона выдвинула претензии по качеству работ и поставленных материалов, не сумела договориться с официальным Минском и подала иск в международный суд, заблокировав вывоз белорусских активов.