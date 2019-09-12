Москва, , 16:06 — REGNUM В России сложилась не самая благоприятная ситуация в отдельных аспектах экономики. Об этом 12 сентября заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Московского финансового форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Как мы всегда любим говорить, ситуация непростая — не самая благоприятная. Я силюсь вспомнить, была ли она когда-то благоприятной, и не могу, но сейчас что она неблагоприятная — это медицинский факт. Торговые войны, протекционизм, санкции в отношении нашей страны негативно влияют», — заявил Медведев.

Тем не менее интерес к России среди иностранных инвесторов есть, уверен председатель правительства РФ. Этому способствует тот факт, что на протяжении последних лет укрепилась стабильность финансовой системы России, уверен Медведев.