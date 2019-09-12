Красногорск, , 16:02 — REGNUM В Подмосковье бесконтактной системой оплатой проезда в автобусах АО «Мострансавто» с марта 2018 года воспользовались 42 млн раз. Благодаря оплате банковскими картами. социальными картами и гаджетами пассажиры сэкономили 730 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 сентября в пресс-службе перевозчика.

Возможность бесконтактной оплаты проезда появилась после модернизации платежной системы в марте 2018 года. На текущий момент бесконтактные карты принимают во всех автобусах перевозчика. Ежедневно этой услугой пользуются в среднем пользуются 175 тыс. раз. Чаще всего бесконтактными картами оплачивают проезд в Одинцове, Люберцах и Химках. Общая доля пассажиров, использующих карты, составляет 30% от общего числа совершающих поездки. При оплате банковской картой стоимость проезда на 35% дешевле, чем при оплате наличными.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, департамент транспорта Москвы и правительство Московской области огласуют типы и стоимость абонементов для проезда в зонах «Пригород» и «Дальняя» Московских центральных диаметров (МЦД).

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