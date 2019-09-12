Москва, 12 сентября 2019, 15:53 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл на пленарное заседание Московского финансового форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Об участии Медведева заранее известно не было.
«Специальный гость сессии, председатель правительства России Дмитрий Медведев», — неожиданно представил ведущий Сергей Брилёв, когда другие участники заседания уже заняли места на сцене.
Премьер-министр сразу подошёл к трибуне и выступил с приветственным словом к участникам форума.
Среди участников — председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, первый заместитель председателя правительства РФ Антон Силуанов, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.