Москва, , 15:47 — REGNUM Европа утратит свою экономическую важность, если не будет использовать возможности России, считает бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 12 сентября на международной конференции «The future is сonnected: Промышленная политика во времена сложных геополитических задач».

«Координаты мировой политики сдвигаются, — констатировал Шрёдер. — И сдвигаются они не в пользу Европы. Такие страны, как Бразилия, Индия и Китай, становятся всё более мощными как экономически, так и политически. Европе нужны сильные партнёры в плане политического и экономического потенциала, и один из самых важных таких партнёров — это Россия. Европейцы должны приложить больше усилий для установления более глубоких экономических связей с РФ. По этой причине я предложил соединить Россию с Европой более тесными связями на уровне европейского законодательства, не предлагая членство в ЕС, но предлагая статус ассоциированного члена, что подразумевало бы зону свободной торговли, безвизовую зону, политический и экономический диалог, и это укрепило бы наши связи с РФ, и мы могли получить выгоду от громадных российских ресурсов».

Германии, как сказал экс-канцлер, нужна такая ассоциация между РФ и ЕС, для того чтобы гарантировать мир, стабильность и процветание по всему континенту, для того чтобы разрешить все противоречия и конфликты и делать это в духе кооперации, а не конфронтации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы германо-российской группы бундестага, депутат от фракции «Левые» Грегор Гизи заявил, что сотрудничество между Российской Федерацией и Германией не соответствует уровню развития обеих стран, а правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель «делает слишком мало», чтобы вывести российско-германские отношения из тупика.

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