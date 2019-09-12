Ташкент, , 15:47 — REGNUM Снижение ставки НДС в Узбекистане с 20 до 15% приведет к сокращению поступлений в бюджет республики на 10 трлн сумов ($1,1 млрд). Об этом 12 сентября сообщает издание Kun. uz со ссылкой на министерство финансов республики.

В ведомстве уточнили, что сокращение поступлений в бюджет составит примерно 2% от ВВП. Министерство также опубликовало Налоговый кодекс в новой редакции для обсуждения.

Отмечается, что снижение ставки НДС наряду с мерами по обеспечению его нейтральности положительно скажется на субъектах предпринимательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил министерству финансов республики разработать меры для снижения ставки НДС в республике.

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