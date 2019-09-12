Москва, , 15:36 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитинсегодня, 12 сентября, в рамках Московского финансового форума заявил о непонятных методиках расчётов отдельных показателей реализации национальных проектов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, одним из таких показателей он назвал «Уровень образованности населения».

«Мы будем просить нам его максимально раскрыть, потому что до конца непонятно, как он считается», — сказал Андрей Никитин.

При этом глава региона поблагодарил Минфин РФ за процедуру защиты показателей, отметив, что это даёт возможность не согласиться с установленными значениями, обосновав своё мнение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новгородский губернатор также заявил о необходимости доработать систему софинансирования при реализации национальных проектов. Никитин сообщил о возникающих дополнительных тратах, не учтённых при нынешней системе софинансирования, которые становятся чувствительными для региональных и муниципальных бюджетов.

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