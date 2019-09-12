Москва, , 15:29 — REGNUM Решение суда Европейского союза по газопроводу Opal будет учитываться на переговорах с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа, заявил 12 сентября министр энергетики России Александр Новак.

«Думаю, конечно, с точки зрения переговоров, эта ситуация будет учитываться», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, решение суда ЕС затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками и поставками газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша выиграла в Европейском суде юстиции дело о газопроводе OPAL. Суд отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на полную мощность.

Напомним, газопровод OPAL, соединяющий «Северный поток» с газотранспортной системой Западной и Центральной Европы, подает голубое топливо в Германию до границы с Чехией в общих объемах до 36 млрд куб. м. газа в год.

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