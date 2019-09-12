Ереван, , 15:34 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) Армении выпустил серебряную монету «5 лет создания Евразийского экономического союза», 12 сентября сообщает пресс-служба ЦБ.

В сообщении отмечается, что номинальная стоимость выпущенной монеты составляет 1000 драм (135 рублей). Стоимость изготовления памятной монеты больше, чем номинальная стоимость, это позволяет рассматривать монету не как средство платежа, а как предмет коллекционирования.

Напомним, что 1 января 2015 года Армения стала членом Евразийского экономического союза. Государствами-членами ЕАЭС кроме Армении являются Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Российская Федерация.