Франкфурт-на-Майне, Германия, , 15:28 — REGNUM Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о возобновлении QE. Такое решение было принято по итогам очередного заседания.

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Регулятор сообщил, что будет выкупать активы с 1 ноября. Объём покупки составит €20 млрд в месяц. Совет управляющих ожидает, покупки будут осуществляться столько времени, сколько потребуется для усиления компромиссного воздействия, и завершатся незадолго до того, как он начнет поднимать ключевые процентные ставки.

Как сообщало ИА REGNUM, также ЕЦБ, согласно ожиданиям аналитиков, понизил ставку по депозитам с — 0,4% до — 0,5% годовых. При этом базовая ставка по кредитам оставлена на нулевом уровне, ставка по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%.