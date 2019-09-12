Франкфурт-на-Майне, Германия, , 15:20 — REGNUM Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил ставку по депозитам на 10 базисных пунктов — до минус 0,5% годовых. Такое решение было принято по итогам очередного заседания, сообщает 12 сентября издание «Вести. Экономика».

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При этом базовая ставка по кредитам оставлена на нулевом уровне, ставка по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%.

Отмечается, что решения ЕЦБ совпали с ожиданиями аналитиков.