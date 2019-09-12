Сеул, , 15:26 — REGNUM Южнокорейская компания Korea Hydro & Nuclear Power приняла участие в конкурсе на реализацию атомной электростанции в Болгарии. Об этом сообщает Business Post со ссылкой на агенство Agence France-Presse.

Согласно опубликованным данным, болгарское министерство энергетики получило заявки от семи компаний, среди которых российская госкорпорация «Росатом» и Китайская национальная атомная корпорация (CNNC).

Известно, что окончательное решение власти Болгарии вынесут в течение трех месяцев.

По словам представителей министерства энергетики Болгарии, на строительство АЭС «Белене» мощностью 2000 МВт планируется выделить 10 млрд евро.