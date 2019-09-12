Москва, , 15:18 — REGNUM За последние десятилетия экономические отношения между Германией и Россией становятся всё более тесными, считает экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 12 сентября на международной конференции «The future is connected: Промышленная политика во времена сложных геополитических задач».

«Я лишь наполовину немец. На одну треть я кореец и на одну треть русский. Об этом пишут в российских СМИ. Я знаю об этом, — пошутил Шрёдер, начав своё выступление. — РФ является важным партнёром и для Германии, и для Европейского союза. Без России мы не сможем ответить на какой-либо из крупных международных вызовов, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Если оглянуться на прошедшие десятилетия, то можно увидеть, что экономические отношения между Германией и Россией становятся всё теснее. Тысячи немецких компаний присутствуют в РФ — от Калининграда до Владивостока. А российские инвесторы ведут активную работу в Германии».

Как подчеркнул бывший канцлер, в интересах Германии и России продвигать модернизацию российской экономики, и германские компании могут стать партнёрами в этой модернизации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с похожим заявлением выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, признавший, что без участия Москвы нельзя решить важные международные вопросы.

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