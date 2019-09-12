Москва, 12 сентября 2019, 15:18 — REGNUM За последние десятилетия экономические отношения между Германией и Россией становятся всё более тесными, считает экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 12 сентября на международной конференции «The future is connected: Промышленная политика во времена сложных геополитических задач».
Как подчеркнул бывший канцлер, в интересах Германии и России продвигать модернизацию российской экономики, и германские компании могут стать партнёрами в этой модернизации.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с похожим заявлением выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, признавший, что без участия Москвы нельзя решить важные международные вопросы.
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