Киев, , 15:17 — REGNUM Правительство Украины официально объявило о начале конкурсов по концессии морских портов «Ольвия» (Николаевская область) и» Херсон».

Соответствующее заявление сегодня, 12 сентября, сделал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра, пилотные проекты по концессии морских портов должны продемонстрировать рынку «стремление Киева к партнерству с частным сектором в соответствии с лучшими международными стандартами».

Криклий подчеркнул, что по вопросу концессии портов есть полное понимание правительства Гончарука и президента Зеленского.

Презентация проектов запланирована на 1 октября 2019 года, и состоится в Одессе. Пилотные концессионные конкурсы планируется провести до 1 января 2020 года.

Предыдущий министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в августе заявлял, что более двадцати иностранных и украинских компаний подтвердили свой интерес к концессии портов. Правительство Украины готовило передачу портов в концессию с 2017 года, а осенью прошлого года завершилась работа над подготовкой технико-экономических обоснований.