Москва, , 15:17 — REGNUM Власти Москвы до конца 2019 года получат в собственность 30% акций АО УК Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», сообщил 12 сентября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

«Это позволит Москве участвовать в управлении Центром, реализации ключевых процессов и принимаемых решений», — сказал он.

Постановление о создании инновационного научно-технологического центра «Воробьевы горы» было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в марте 2019 года. Среди направлений его работы — биомедицина, фармацевтика, нанотехнологии, информационные технологии, робототехника, космические исследования и космонавтика.