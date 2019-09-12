Киев, , 15:07 — REGNUM Чистая прибыль государственного «ПриватБанка» по итогам восьми месяцев 2019 года составила рекордные 25,8 млрд грн, заявил сегодня, 12 сентября, глава правления финансового учреждения Петр Крумханзл.

Банкир отметил, что это рекордная прибыль не больше для «Приватбанка», но и для банковской системы Украины в целом.

«Нынешняя прибыль… почти втрое превышает прибыль по итогам аналогичного периода прошлого года. Рост комиссионного дохода является результатом увеличения количества активных клиентов и транзакций онлайн-банка», — заявил Крумханзл.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 11 сентября, пресс-служба «ПриватБанка» сообщила, что в главный офис в Днепрезашли неизвестные вооруженные людив сопровождении спецназа с постановлением суда и пытались изъять ряд документов — в основном договора с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями.

В полиции подтвердили, что обыски проводились в трех зданиях банка в рамках расследования уголовного производства о злоупотреблении властью или служебным положением.

Крумханзл заявил журналистам, что последние действия силовиков «все чаще» выглядят как попытки давления и дискредитации банка.

Многие эксперты связали «наезд» полиции на госбанк с состоявшейся 10 сентября встречей руководства Украины с олигархом Игорем Коломойским, который является предыдущим владельцем финансового учреждения.