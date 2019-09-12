Минск, , 15:03 — REGNUM Лукашенко предостерёг руководителей госпредприятий от сотрудничества с посредниками, из-за которых, по его мнению, половина денежных средств обогащает жуликов. Об этом 12 сентября во время кадровых назначений заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Назначая Сергея Авакова гендиректором ОАО «Планар», Лукашенко отметил конкурентоспособность выпускаемой на этом госпредприятии продукции. Он также назначил Петра Максимчикова гендиректором госпредприятия «Гомельстекло», напомнив: «Мы его вытаскивали за уши. Предприятие производит хорошую продукцию, но у меня были вопросы (информировали соответствующие люди) по неполадкам с бытовой сетью. Скидок никаких не будет».

«Никогда не слушайте никого, кто бы к вам ни пришел и ни сказал, что он от имени президента. От имени президента только президент говорит. Всех этих шарлатанов на порог не пускайте — занимайтесь реализацией продукции сами. А то получается: произвести качественно можем, а продать — за полцены. А жульё разное — посредники — по карманам раскладывает половину денежных средств. Этого не будет!», — напутствовал гендиректоров руководитель республики.

Напомним, периодически Александр Лукашенко проводит в Белоруссии кампании по борьбе с посредничеством. По его мнению, посредники мешают закупать госпредприятиям сырьё и комплектующие напрямую по низким ценам, а также лишают возможности получить большую прибыть от реализации готовой продукции. При закономерно возникающих кризисах со снабжением госпредприятий и сбытом их продукции кампании прекращаются.