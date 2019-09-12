Киев, , 14:58 — REGNUM Министерство инфраструктуры Украины планирует вернуть себе контроль над госкомпанией «Укрзализныця», отвечающей за функционирование железной дороги на Украине.

Об этом журналистам сегодня, 12 сентября, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

ИА REGNUMнапоминает, что еще в 2017 году, в результате ряда серьезных конфликтов вокруг железнодорожной компании, «Укрзализныця» перешла в управление правительства. Предполагалось, что все решения по компании правительство будет принимать коллегиально.

Криклий заявил, что он уже поднимал данный вопрос перед премьер-министром Алексеем Гончаруком. Он ожидает принятия соответствующего решения уже в ближайшее время.

«Если за транспортные стратегии и инфраструктуру отвечает министерство инфраструктуры — логично, что железная дорога как неотъемлемая часть всего этого живого организма должна вернуться назад», — заявил Криклий.

Ранее министр инфраструктуры заявлял, что «Укрзализныця» должна быть разделена на отдельные предприятия — по управлению инфраструктурой, грузовым и пассажирским перевозкам. Также 32-летний глава инфраструктурного ведомства выступает за концессию вокзалов и допуск на магистральные пути частной локомотивной тяги.