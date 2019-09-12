Нур-Султан, , 14:54 — REGNUM Объем производства в машиностроении в Казахстане по итогам первых восьми месяцев 2019 года вырос на 18%. Об этом 12 сентября заявил заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития республики Аманияз Ержанов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, за последние десять лет автомобилестроение стало драйвером машиностроительной отрасли. Ержанов отметил, что за время реализации программы индустриализации в машиностроении реализовано 114 проектов на сумму 276 млрд тенге ($713,8 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр заявил, что производство автотранспортных средств в республике в 2019 году планируется увеличить на 87,5%, до 60 тыс. единиц.

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