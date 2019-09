Сеул, , 14:54 — REGNUM Южнокорейская финансовая компания Mirae Asset Financial Group приобрела 15 отелей в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на агенство Blomberg.

Согласно опубликованным данным, сумма приобретения составляет 6,9 трлн вон (~$5,8 млрд).

В список приобретений вошли: JW Marriott Essex House в Нью-Йорке, Four Seasons Resort Jackson Hole в штате Вайоминг, The Westin St. Francis San Francisco в Сан-Франциско, Four Seasons Hotel Silicon Valley at East Palo Alto, InterContinental Hotels в Чикаго и Майами.

Известно, что помимо южнокорейской компании в приобретении 15 отелей были заинтересованы канадская компания по управлению активами Bookfield Asset Managmenet, американская инвестиционная компания Blackstone Group, сингапурская государственная компания Government of Singapore Investment Corporation (GIC) и инвестиционный траст Host Hotels & Resorts.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Mirae Asset Financial Group планирует приобрести 15 отелей в США