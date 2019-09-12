Иваново, , 14:36 — REGNUM Дело по признакам нарушения законодательства о защите конкуренции возбудило в отношении ООО «Центр Авиа» (оператор аэропорта «Иваново») Управление Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области, сообщила 12 сентября пресс-служба ведомства.

Как пояснили в антимонопольном ведомстве, основанием для возбуждения дела стали материалы, из которых следует, что ООО самостоятельно установило тарифы на оказание услуг в аэропорту Иваново, соответствующая информация была размещена на сайте аэропорта.

Речь идёт о тарифах, которые в соответствии с Перечнем услуг субъектов естественных монополий в аэропортах, регулируются государством: обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных судов, предоставление аэровокзального комплекса, обеспечение авиационной безопасности, о бслуживание пассажиров.

Как уточняется в материалах самого дела, из пояснений ООО «Центра Авиа» «следует, что тарифы на обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных судов, предоставление аэровокзального комплекса, обеспечение авиационной безопасности, обслуживание пассажиров, установлены самостоятельно. Установленные ООО «Центр Авиа» тарифы не позволяют получать прибыль, данные тарифы позволяют лишь обеспечить минимальную рентабельность аэропорта Иваново».

Комиссия Ивановского УФАС рассмотрит дело 8 октября.