Душанбе, , 14:33 — REGNUM С января по июль 2019 года выпуск продукции в индустриальном секторе Таджикистана увеличился на 13,1%, что является показателем стабильной динамики промышленного развития страны. Такую статистику привёл отдел экономического анализа Евразийского банка развития (ЕАБР).

В ЕАБР связывают такие высокие показатели в Таджикистане, прежде всего, с ростом в добывающей промышленности — на 11% и в обрабатывающей — на 12,4%.

«Высокие показатели отмечены в производстве пищевых продуктов, неметаллических минеральных продуктов, а также текстильной и резинопластиковой промышленности», — отмечает отдел экономического анализа ЕАБР.

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