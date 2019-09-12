Уфа, , 14:32 — REGNUM Районные диспетчерские пункты «Транснефти» в Черкасском, Арланском и Туймазинском нефтепроводных управлениях (Башкирия), а также Челябинском пункте объединены в единую систему управления. Она размещена в Уфе, сообщает 12 сентября пресс-служба компании «Транснефть — Урал».

С вводом новой системы территориальный диспетчерский пункт будет непосредственно взаимодействовать с операторами на местах, отслеживать в реальном времени работу всех магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, осуществлять общий контроль и управление, передавать информацию в Центральный диспетчерский пункт ПАО «Транснефть» в Москве.

Отмечается, что использование новой системы позволит производить глубокий анализ фактических параметров транспортировки нефти, а также повысить эффективность транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уфе запущен тренажер для диспетчерского персонала по транспорту нефти