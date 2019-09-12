Сеул, , 14:26 — REGNUM Во втором квартале 2019 года жители Южной Кореи потратили за рубежом 8,3 трлн вон (~$7,01 млрд), что на 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, объем средств, потраченных за аналогичный период внутри страны, увеличился лишь на 1%.

Стоит отметить, что при подсчете средств учитывались не только средства, потраченные в другой стране, но и средства, потраченные на онлайн-покупки в зарубежных магазинах.

С другой стороны, во втором квартале года иностранцы потратили в Южной Корее 4,5 трлн вон (~$3,8 млрд), что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.