Киев, , 14:22 — REGNUM Сегодня, 12 сентября, на Украине начала свою работу миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на представительство фонда.

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Уточняется, что миссия пробудет в Украине до 24 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Международного валютного фонда прибыли на Украину накануне, 11 сентября. Главной темой переговоров руководства страныи представителей фонда станет объём новой программы финансовой помощи и сроки её реализации.

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Премьер-министр Украины рассчитывает до конца года получить кредит МВФ

Напомним, в начале августа в Нацбанке заявили, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в 5−10 млрд долларов. В регуляторе ожидают, что транш новой программы МВФ может поступить уже до конца 2019 года и он составит порядка 2 млрд долларов. Добавим, что в начале сентября Украина полностью рассчиталась с МВФ по программе stand-by 2014 года.

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