Киев, 12 сентября 2019, 14:29 — REGNUM За первые восемь месяцев 2019 года в подземные хранилища Украины было закачано 9,6 млрд куб. метров газа, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили 12 сентября в пресс-службе компании «Укртрансгаз».
Закачанный объём газа на 40% превышает размер прошлогоднего импорта. В «Укртрансгазе» также в очередной раз заявили, что Украина уже более трёх лет не закупает газ в России.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября запасы газа в украинских ПХГ превысили 19 млрд куб. метров. С начала лета Украина ежесуточно закачивала 74 млн кубометров газа.
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