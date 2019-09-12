Киев, , 14:29 — REGNUM За первые восемь месяцев 2019 года в подземные хранилища Украины было закачано 9,6 млрд куб. метров газа, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили 12 сентября в пресс-службе компании «Укртрансгаз».

"В январе-августе 2019 года в ПХГ (подземные хранилища газа —) было закачано 9,6 млрд куб. м газа, что больше на 33%, чем в течение того же периода в 2018 году, а отбор из подземных хранилищ составил 5,1 млрд куб. м газа, что меньше на 29%», — рассказали в пресс-службе.

Закачанный объём газа на 40% превышает размер прошлогоднего импорта. В «Укртрансгазе» также в очередной раз заявили, что Украина уже более трёх лет не закупает газ в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября запасы газа в украинских ПХГ превысили 19 млрд куб. метров. С начала лета Украина ежесуточно закачивала 74 млн кубометров газа.

Читайте также: Запасы газа в ПХГ Украины превысили 19 млрд кубометров