Ханты-Мансийск, , 14:15 — REGNUM Новое нефтяное месторождение в пределах лицензионного участка Юганский-11 открыли специалисты «РН-Уватнефтегаза», сообщает 12 сентября пресс-служба компании «Роснефть».

»Извлекаемые запасы нефти месторождения по категории С1+С2 составляют 5,5 млн тонн», — говорится в сообщении.

Участок Юганский-11 расположен в пределах Ханты-Мансийского АО — Югры. В рамках геологоразведочных работ бурение новых поисковых скважин на нём продолжится. Также специалисты компании изучат добычные характеристики коллекторов при помощи операций гидроразрыва пласта.

Добавим, за последнее десятилетие «РН-Уватнефтегаз» открыл 11 месторождений. Их общие запасы составляют 28 млн тонн. Всего в портфеле активов предприятия 38 нефтяных месторождений и одно нефтегазоконденсатное.

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