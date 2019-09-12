Киров, , 14:13 — REGNUM В Кировской области в структуре затрат на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) за год более половины уходит на покупку сырья и комплектующих. Об этом сообщает Кировстат.

В 2018 году оборот организаций составил 261,6 млрд рублей. Общая сумма затрат на производство и продажу продукции, выполнение работ и оказание услуг составила 197,9 млрд рублей. Более половина (99,9 млрд рублей) направлена на приобретение сырья и материалов, полуфабрикатов и комплектующих. На оплату труда потрачено 34,4 млрд рублей, что составляет 17,4% в структуре расходов.

Далее распределение затрат следующее: 6,7% — работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, 5,1% — страховые взносы, 4,8% — амортизация основных средств, 3,9% — топливные расходы, 3,6% — расходы на энергию, 7,9% — прочие затраты.

По данным ведомства, затраты на один рубль произведенной продукции и оказанных услуг составили в Кировской области 95,1 копейки. Наиболее низкий уровень расходов сложился у организаций водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (89,8 копеек) и сельского хозяйства (90,4 копейки). Максимальный — у организаций, занимающихся транспортировкой и хранением (101,7 копейки).