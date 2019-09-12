Москва, , 14:11 — REGNUM Каждый десятый сотрудник (10%) российских компаний и предприятий скрывает истинную причину и лжёт начальству, чтобы отпроситься с работы пораньше. Об этом свидетельствуют данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Самая распространённая причина — посещение врача (20%). Проблемы с детьми в детсаду или школе называли 10% сотрудников, билеты на матч, концерт, повестку в военкомат — 8%. семейные обстоятельства — 5%.

Отпрашиваются с работы для решения вопросов с документами (загранпаспорт, налоговая инспекция и т. д.) 5% опрошенных, на похороны — 3%, по личным вопросам или ссылаясь на болезнь — 2% работников.

Чаще отпрашиваются с работы женщины чем мужчины, обычно к врачу — 24% против 15%. При этом 13% сотрудников никогда не отпрашивались, предпочитая решать свои проблемы в нерабочее время.

Опрос проведен 22 августа — 8 сентября 2019 года в 304 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1000 граждан старше 18 лет, имеющих постоянную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, около половины работающих жителей России (45%) трудятся на сидячей работе, 44% — на физической. У 8% опрошенных и сидячая, и физическая работа.

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