Оренбург, , 14:09 — REGNUM На Ириклинской ГРЭС, которая находится в Новоорском районе Оренбургской области, проходит процесс модернизации. Усовершенствуют основной элемент выдачи мощности крупнейшей электростанции Южного Урала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM с пресс-службе областного правительства.

Устаревшие воздушные аппараты меняют на элегазовые, что произведёт к снижению эксплуатационных затрат. Уже установлены два новых выключателя, в планах реконструкции — установка еще семи таких аппаратов. Все оборудование российского производства, а инвестиции в проект составляют 728 млн рублей.

Добавим выключатели являются ключевыми элементами коммутационного оборудования, которое снижает риски системных нарушений при коротких замыканиях.

После модернизации повысится надежность электроснабжения потребителей Оренбургской и Челябинской областей, Башкирии и межгосударственного транзита в Казахстан.