Тулун, Иркутская область, , 14:06 — REGNUM В Тулуне — одном из наиболее пострадавших отмощнейшего наводнения городов Иркутской области — завершаете восстановление самого дорогостоящего на сегодняшний день социально значимого объекта. Как сообщает сегодня, 12 сентября, сайт иркутского правительства, речь идёт водозаборе, а общая стоимость работ составляет 100 млн рублей.

«В ближайшее время будет произведена полная замена сборного трубопровода питьевой воды со скважин. Полимерные трубы для этого уже завезены. Заключен договор на поставку нового насосного оборудования с распределительными шкафами, запорной арматуры, поставка будет осуществлена в октябре.

Также проводится полная замена котельного оборудования и тепловой сети на водозабор. В ноябре все работы по модернизации водозабора будут завершены», — пояснил председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов. По его словам, к ноябрю 2019 года в Тулуне появится полностью новый водозабор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года после проливных дождей. Реки, вышедшие их берегов, подтопили более 100 населенных пунктов. В конце июля ситуация повторилась, пострадавшими признаны более 45 тысяч человек.

В начале августа губернатор Иркутской области Сергей Левченко потребовал максимально ускорить процесс восстановления штатной работы водозаборов в городах Нижнеудинск и Тулун. Однако в Нижнеудинске потребовалось больше времени на монтаж нового технологического оборудования.

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