Москва, , 14:05 — REGNUM Эксперты Международного горно-металлургического саммита SAP, проходящего в эти дни в Москве, выступили с инициативой создания в России единого отраслевого реестра сертификатов на металлопродукцию на базе блокчейна. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба группы «Северсталь».

"Проблема борьбы с контрафактной продукцией на рынке стоит крайне остро. Так, например, по экспертным оценкам, объем поставок фальсификата превышает 10% от потребления», — пояснил генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов.

Как следует из сообщения, единое общеотраслевое решение позволят создать технологии распределенного реестра. Оно в равной степени будет управляться всеми российскими производителями металлопродукции, а потребители металлопродукции смогут проверить достоверность её происхождения по номеру сертификата.

Инициативу поддержали предприятия группы «Северсталь», Загорский трубный завод, а также отраслевые ассоциации. Предполагается, что новая системе будет запущена уже в 2020 году.

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