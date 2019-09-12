Ереван, , 14:19 — REGNUM Число официально работающих граждан Армении превысило 600 тысяч человек. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян 12 сентября на своей страницы в соцсети Facebook.

«Впервые в истории Армении число официально зарегистрированных работников превысило 600 тысяч человек и составило 606 тысяч 40 человек», — написал Пашинян.

Глава правительства отметил, что с мая 2018 года число зарегистрированных рабочих мест в стране увеличилось более чем на 64 тысячи человек.

Напомним, на 1 января 2018 года по данным Статистического комитета в Армении насчитывалось 562 тысячи официально зарегистрированных рабочих.