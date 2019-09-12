Москва, , 14:32 — REGNUM Иностранным инвесторам, готовым вложить средства в Москву, мешает визовый режим. Об этом заявил генеральный директор НП «Ассоциация европейского бизнеса» Франк Шауфф на Московском финансовом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Могу высказать два пункта, где мы за последние несколько месяцев видели, что можно улучшить. Мы пригласили организацию, которая занимается бизнесом, сюда, и мы с ними провели конференцию. И они смотрели на Москву. Надо сказать, от Москвы они были в восторге, большинство из них [раньше] не были в Москве и для них это была большая новость. Но они очень жаловались на визовый режим. Если Москва хочет развивать эту сторону, то надо, конечно, принимать действия, что касается визового режима», — рассказал Шауфф.

По его мнению, визовый режим сложен для людей, которые прежде не были в стране.

Инвестор напомнил, что в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке приняты меры по облегчению визового режима. Также Шауфф высказал мнение, что Москва может повлиять на решение относительно безвизового въезда для инвесторов, хотя оно и принимается на федеральном уровне.

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