Бишкек, , 13:58 — REGNUM В рамках проекта «Безопасный город» установлено свыше 800 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании антикоррупционного совета,.

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Также чиновник отметил, что на дорогах киргизской столицы, где размещены камеры фиксации нарушений ПДД, наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 46,9% и жертв автоаварий — на 51,8%. В Чуйской области оба показателя снизились вдвое.

Подводя итог, глава правительства сообщил, что второй этап проекта «Безопасный город» должен будет охватить всю территорию Киргизии — семь областей, два города республиканского значения, а также 88 других населенных пунктов.

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