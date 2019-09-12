Москва, , 14:25 — REGNUM Москва перестала быть дорогим городом, которым являлась еще десять лет назад. Об этом заявил генеральный директор НП «Ассоциация европейского бизнеса» Франк Шауфф на Московском финансовом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Москва — не дорогой город на международном, европейском уровне. Москва была очень дорогим городом в конце прошлого десятилетия. Сейчас уже не дорогой город. Инфраструктура сильно развивается. Улучшилась ситуация с вложением институций. Я раньше жил в Лондоне, Берлине, я не могу сказать, что здесь качество жизни хуже, чем в этих городах», — отметил Шауфф.

В качестве преимуществ российской столицы иностранный инвестор назвал «большой рынок», высокие доходы у населения и высокий уровень науки.

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