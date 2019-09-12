Бишкек, , 13:55 — REGNUM Уровень теневой экономики в Киргизии в 2019 году составил 37% от валового внутреннего продукта (ВВП), сообщили 12 сентября в отделе информации обеспечения аппарата правительства республики со ссылкой на данные компании PricewaterhauseCoopers LLP.

В правительстве уточнили, что по оценке национального статистического комитета Киргизии, объем теневой экономики по итогам 2017 года составил 23,6% от ВВП. В настоящее время профильное ведомство оценивает этот показатель по итогам 2018 года.

Для борьбы с теневой экономикой правительство Киргизии разработало проект постановления «Об утверждении плана мероприятий по сокращению уровня ненаблюдаемого сектора экономики на 2019−2021 годы», который опубликован для общественного обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что в «тени» находится 24% экономики республики. В официальных отчетах отражается на 160 млрд сомов (151 млрд рублей по курсу на 28 февраля) меньше реальных объемов ВВП, отметил глава правительства.

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