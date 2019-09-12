Архангельск, , 13:54 — REGNUM Число жителей Ленского района Архангельской области, принявших участие в медицинской программе инвестора экотехнопарка «Шиес» — ООО «Технопарк» — превысило 200 человек. Как отметили в пресс-службе ООО «Технопарк», на этой неделе из Москвы на родину вернулся 204-й пациент, получивший назначенное ему специалистами современное и высокотехнологичное лечение. К выписке готовятся еще несколько.

Программа медицинской помощи жителям Ленского района, реализуемая ООО «Технопарк» при поддержке Фонда развития Ленского района и правительства города Москвы, включает в себя проезд, проживание и лечение пациентов, причем расходы по всем этим статьям берут на себя организаторы. Для жителей района все эти услуги оказываются полностью бесплатными.

Первые больные отправились на лечение в Москву в июне текущего года. Для того, чтобы получить направление в одну из 45 столичных клиник, будущим пациентам достаточно представить полис ОМС и подтвержденный диагноз в Яренскую центральную районную больницу. После этого за обратившимся закрепляется куратор, который помогает ему добраться до столицы и попасть там на лечение.

По состоянию на 10 сентября программа охватила уже более 600 жителей Ленского района, 204 из них закончили лечение и вернулись к месту жительства. 53 пациента находятся в данный момент в клиниках Москвы. По 150 жителям согласовываются даты приезда в московские клиники. И еще около 200 человек ожидают появления свободных мест в лечебных учреждениях. Как отметили в пресс-службе ООО «Технопарк», завершения программы медицинской помощи пока не планируется. Любую информацию о ней можно узнать по телефону Единого информационного центра (в том числе по вопросам госпитализации) в Москве: 8−800−511−18−42 (звонок бесплатный).

Напомним, что одновременно с медицинской программой ООО «Технопарк» реализует программу поддержки образовательных учреждений Ленского района. Благодаря ей Москву в дни летних каникул посетило несколько групп педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в столичной системе образования. А ленские школьники, также несколькими группами, отдохнули в Москве, посетив музеи, мастер-классы и спортивные соревнования.