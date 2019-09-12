Киев, , 13:52 — REGNUM «Беда Украины в том, что нынешняя власть не способна описать модель того украинского государства, которое она намерена строить», — заявил экс-министр экономики Виктор Суслов в эфире одного из телеканалов страны 12 сентября.

Распродажа Горбаруков Александр © ИА REGNUM

Соответственно, у официального Киева нет и целостной программы преобразований, подчеркнул эксперт.

Вместе с тем Суслов заявил, что из всех озвученных нынешней властью экономических реформ главная — открытие рынка земли. По его мнению, критические ошибки в реализации земельной реформы могут поставить под вопрос дальнейшее существование украинского государства.

«Сегодня, главное, конечно, подготовка к продаже земель сельскохозяйственного назначения. Этот шаг, если он будет поспешным и непродуманным, может буквально выбить почву из-под украинского государства и поставить под вопрос его дальнейшее существование», — заявил экс-министр.

Продолжая свою мысль, Суслов высказал мнение, что новая украинская власть приобретает все более компрадорский характер и явно намерена действовать в интересах иностранных транснациональных корпораций.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент УкраиныВладимир Зеленский поручил правительству до октября разработать законопроект о рынке земель, а Верховной раде — принять его. По плану президента, до декабря текущего года на Украине отменят мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. В правительстве заявляют, что реально рынок может заработать с середины 2020 г.