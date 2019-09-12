Москва, , 13:49 — REGNUM 11 сентября южнокорейская делегация во главе с губернатором провинции Чолла-Намдо Ким Ён Роком и старшим исполнительным вице-президентом компании KEPCO Ким Хэ Чоном посетила технопарк Сколково. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в ходе встречи был подписан меморандум о взаимопонимании, в рамках которого представители двух стран будут сотрудничать в сфере энергетики, био‑ и информационных технологий.

Известно, что в 2022 году южнокорейская компания KEPCO намерена открыть технологический университет, специализирующийся на исследованиях в области энергетики.

Также губернатор провинции Чолла-Намдо посетил Музей космонавтики. В рамках встречи с директором музея Натальей Артюхиной, стороны обсудили сотрудничество в различных областях и перспективы обмена опытом.