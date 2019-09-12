Бишкек, , 13:41 — REGNUM Учителя, работающие в школах столицы Киргизии, зарабатывают в среднем до 150 000 сомов (140 500 рублей) в месяц. Об этом написала бывший заместитель министра социального развития Лунара Мамытова на своей странице в Twitter, — передает «ElGezit.kg».

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К такому выводу экс-чиновница пришла после того, как произвела вычисления, основываясь на неком утверждении, что учителя начальных классов помимо основных уроков также всегда ведут группы продленного дня сразу в двух классах.

«Продленку проводит каждый день — с человека 300 сомов (280 рублей), по 20 учеников в среднем, получается в день только 6 000 сомов (5 600 рублей)… А это больше прожиточного минимума в месяц!», — считает Мамытова.

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ИА REGNUM напоминает, что Лунара Мамытова, ранее занимавшая пост замминистра труда и социального развития, известна странными высказываниями о значительных доходах самых бедных слоев населения Киргизии. В 2018 году она утверждала, что даже пенсионеры могут со своих пенсий «собрать определенную сумму и позволить себе уехать в любую страну мира».

Ее заявление вызвало громкий скандал, поскольку размер выплат значительной части киргизских пенсионеров не превышает 75$.

Утверждение уже бывшей чиновницы о крупных зарплатах киргизских педагогов не имеет под собой реальной почвы. Заработная плата педагогов редко превышает планку в 135$.