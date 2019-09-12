Москва, , 14:22 — REGNUM У неэффективных собственников недвижимости, которая включена в индустриальные кластеры, будут изымать землю. Об этом заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов на Московском финансовом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Со слов чиновника следует, что столичная мэрия планирует применять метод «кнута и пряника» для развития индустриальных парков. С одной стороны, планируется стимулировать тех, кто развивает свои территории, а у неэффективных собственников землю планируется выкупать в принудительном порядке.

«Будем всячески стимулировать землепользователей к развитию своих площадок. Сейчас мы видим, что многие территории в рамках индустриальных кластеров — они, к сожалению, представляют собой помойки, и это не является ни драйвером развития территории, ни соответствует требованиям к современному облику города. Мы дадим все возможности для их развития, но, если с территорией ничего происходить не будет, мы будем предпринимать меры к изъятию земли и передаче её более эффективному собственнику», — сказал Ефимов.

Заместитель мэра Москвы отметил, что правовая база для таких мер существует уже сейчас.

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