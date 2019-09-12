Ташкент, , 13:36 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2019 года в Узбекистане было собрано 9,9 трлн сумов ($1,06 млрд) таможенных пошлин, что на 14% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 12 сентября заявил заместитель председателя таможенного комитета республики Гафуржон Шукуров, сообщает издание Kun.uz.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, сборы таможенных пошлин по итогам 2019 года должны составить 16,5 трлн сумов ($1,76 млрд). Шукуров отметил, что за отчетный период в рамках программы поддержки предпринимательства были предоставлены льготы на сумму 39,5 трлн сумов ($4,21 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года доходы бюджета Узбекистана составили 51 трлн сумов ($5,43 млрд по курсу на 24 августа), что на 9% больше плановых показателей.

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