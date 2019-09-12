Душанбе, , 13:27 — REGNUM ВВП Таджикистана за январь-июнь 2019 года вырос на 7,5%. Это самый высокий показатель среди стран СНГ за первое полугодие, — сообщает Межгосударственный статистический комитет Содружества.

Следом за Таджикистаном расположились: Киргизия — 6,9%, Армения — 6,8%, Туркмения — 6,2%, Узбекистан — 5,8%, Украина — 4,6%, Молдавия — 4,4%, Казахстан — 4,1%, Азербайджан — 2,5%, Белоруссия — 1,3%.

На последней ступени с наименьшим ростом ВВП среди стран СНГ расположилась Россия — 0,7%.

Отметим, что несмотря на самый высокий темп роста ВВП, экономика Таджикистана остаётся самой маленькой в Содружестве.

Напомним, что в 2018 году показатель ВВП Таджикистана также являлся самым высоким среди стран СНГ — 7%.