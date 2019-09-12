Москва, , 14:18 — REGNUM Ключевым элементом развития бизнеса в городах будущего станет транспортная инфраструктура. Такой прогноз сделала заместитель директора ЗАО «Рено Россия» Татьяна Редько на Московском финансовом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Участник дискуссионной площадки форума отметила, что производство начинает возвращаться в развитые страны, поскольку новые технологии позволяют уменьшить роль человека. И переносить заводы и фабрики в страны с дешёвой рабочей уже не так рационально, как раньше. При этом ключевым аспектом, на основании которого бизнес решит, где именно будет разворачивать производственные мощности, станет транспортная доступность территории.

«Вопрос создания эффективной транспортной системы будет являться ключевым. И с точки ведения бизнеса в том числе», — сказала Редько.