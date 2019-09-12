Нур-Султан, , 13:03 — REGNUM Нефтяные поступления в бюджет Казахстана по итогам 2020 года составят 7,5 трлн тенге ($19,4 млрд), что на 15% больше, чем запланировано в 2019 году. Об этом 12 сентября заявил первый заместитель министра финансов республики Берик Шолпанкулов, сообщает агентство «Казинформ».

Замминистра представил депутатам Мажилиса (парламента) Казахстана законопроект «О республиканском бюджете на 2020−2022 годы». Шолпанкулов отметил, что доходы республиканского бюджета в 2020 году составят 8 трлн тенге ($20,7 млрд), в 2021 году — 8,6 трлн тенге ($22,3 млрд), в 2022 — 9,4 трлн тенге ($24,3 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель счетного комитета республики Наталья Годунова обсудили проект бюджета на 2020−2022 годы. Глава комитета представила президенту предложения, которые позволят использовать более эффективно 583 млрд тенге ($1,5 млрд).

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