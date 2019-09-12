Новосибирск, , 13:00 — REGNUM В Новосибирской области темпы уборочной кампании в текущем году почти в пять раз превышают темпы прошлого года, заявили ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства региона.

По состоянию на 11 сентября, обмолочено 604 тыс. га зерновых культур (43% к уборочной площади), в 2018 году на эту же дату — 137 тыс. га (10%).

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в текущем году составляет 21,1 ц/га.

Наиболее высокие темпы уборки в Сузунском (убрано 75%), Болотнинском (65,3%) и Маслянинском (62%) районах. Самые низкие темпы — в Северном (14,9%), Усть-Таркском (19,1%), Венгеровском (23%), Чановском (23,2%) и Татарском (22%) районах.

Как уточнили ИА REGNUM в правительстве региона, на подготовку и уборочные работы сельхозтоваропроизводители области получили 292,6 млн рублей, с начала года — 3,069 млрд рублей (из федерального бюджета — 1,289 млн рублей, из областного — 1,780 млн рублей).

Отметим, что уборочная площадь Новосибирской области в 2019 году составляет 2223,7 тыс. га. В настоящее время к уборке приступили 338 сельхозпредприятий и 860 КФХ (98,8%).